La modelo brasileña Ana Paula Consorte dio a conocer, a través de sus redes sociales, que se encuentra próxima a dar a luz a su segundo hijo con el futbolista peruano Paolo Guerrero.

Desde su cuenta de Instagram, la novia del delantero de la Selección Peruana compartió una fotografía de ella en un centro médico, acompañada de un mensaje en la descripción que detalla el estado actual de su embarazo.

“‘Ama, despierta, despierta, me estoy contrayendo’. Primera vez en mi vida que he tenido contracciones, mis otros nacimientos no sentí exactamente nada. Mi cara en la foto está sufriendo y así mismo fue, mucho dolor! Ahora seguimos descansando y viendo a este bebé que tiene prisa por venir al mundo”, escribió.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: Rodrigo Gonzalez revela sexo de su nuevo bebé

Frente a ello, el conductor de “Amor y Fuego” no dudó en compartir con su público información valiosa sobre el o la nueva heredera del seleccionado nacional. ¿Será un niño o niña?

“A mí me han dicho que ya sabe el sexo. Dos semanas y tres semanas no tiene. Ya sabe que va a ser y todo. La información que tengo yo es que va ser nuevamente un hombrecito”, dijo el polémico presentador.