Paola Suárez reapareció en sus redes sociales tras ser agredida por su novio, José de Jesús Castro Gómez. El último viernes, la integrante de ‘Las Perdidas’ informó que le dieron de alta y ahora deberá seguir su proceso de recuperación en su hogar.

En el video que publicó la influencer, señaló que a pesar de la golpiza que recibió, aún quiere a Castro Gómez y reveló que siempre fue “un poco agresivo”.

“ Muy mal que me siento porque a esa persona yo la quería mucho o la quiero. No me escuchan mis amigas sino me estuvieran regañando, pero el amor no se acaba de un día para otro ”, expresó la mexicana.

“ A mí me gustaba mucho ir a la casa de su mamá, porque la pasaba a gusto con sus hermanos… pero esta persona siempre ha sido un poco agresiva... Pero me siento muy mal comadre, me desespero, no sé qué hacer”, añadió.

