La nueva novia de Paolo Guerrero, la bailarina brasileña Ana Paula Consorte, está en medio de la noticia y el motivo es que ayer confirmó que se encuentra en una relación con el capitán de la selección peruana.

Ana Paula Consorte respondió algunas preguntas de sus seguidores a través de la red social Instagram donde confirmó finalmente que tiene una relación con Paolo Guerrero y que no le importa el pasado de este con alguna de sus exparejas.

Ahora, Ana Paula Consorte compartió una fotografía la cual es una de las más comentadas en su perfil de Instagram y es que los usuarios no han dudado en compararla con la bella modelo peruana Alondra García Miró, última pareja del ‘depredador’.

Al respecto, un usuario le comentó: “Alondra García Miró es más hermosa”. Ana Paula Consorte no se quedó callada y decidió responderle así: “¿Y? no te he preguntado (si Alondra es más hermosa). Síguela a ella y comenta sus cosas. Besos de luz”.

Sin embargo, eso no quedó ahí pues otra de las usuarias también le dijo que Alondra García Miró es de belleza natural y no está operada en clara alusión a que la brasileña si lo estaría. De inmediato, Ana Paula respondió: “tú también (estás operada) jajaja”.

Sin duda, Ana Paula Consorte es la tercera novia brasileña que Paolo Guerrero tiene pues hace varios años estuvo con la modelo Bárbara Evans y con la nutricionista Thaisa Leal. Pero, la bailarina se las trae pues parece que no se va a quedar callada ante las provocaciones de los usuarios y de todas las personas que pongan en tela de juicio su romance con Paolo Guerrero, su físico o cualquier tema que la involucre.