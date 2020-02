La conductora del programa “Mujeres al Mando”, Cathy Sáenz, tomó una radical decisión luego de que en el referido espacio hablaran del look de Anahí de Cárdenas en una alfombra roja e hicieran un polémico comentario.

Al parecer, hablar sobre el turbante de Anahí de Cárdenas, quien lucha contra el cáncer de mama, desató la indignación de los usuarios en el Instagram de Cathy Sáenz.

Debido a la avalancha de críticas, Cathy Sáenz al parecer habría tomado la decisión de cerrar su cuenta de Instagram. Ella está como @cathytasaenz en esta red social, sin embargo, actualmente como: “Esta página no está disponible”.

En tanto, Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Cathy Sáenz, quien en el programa “Mujeres al Mando” insistía con opinar sobre el look de Anahí de Cárdenas.

“Qué tal Cathy Sáenz decirle a una persona, ¿el cáncer va o no va? Me parece y lo voy a decir con todas sus letras y espero que no me denuncie, bruta, eso es ser bruta, insensible y sin corazón, si te ponen a conducir un programa de espectáculos, mínimo entérate, lee y la pones ahí para que la critiquen, personas que derepente ni saben qué está pasando”, señaló Magaly.

VIDEOS RECOMENDADOS

Magaly Medina

TE PUEDE INTERESAR