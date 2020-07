La actriz Anahí de Cárdenas se mostró emocionada al revelar que le empezó a crecer el cabello tras terminar sus 18 quimioterapias como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama.

En su cuenta de Instagram, la actriz contó que había sentido miedo de no volver a tener pelo; sin embargo, este miércoles apareció otra vez.

“Y así como si nada, de un día otro, me empezó a salir pelo! No está de más decir, que hubo un momento en el que pensé que no volvería a salirme de nuevo. No voy a mentir, me dio miedo. Me dio miedo la mirada ajena. Me dio miedo que mi pareja ya no me quiera igual, que la gente me tenga lastima”, escribió Anahí de Cárdenas.

La artista contó que pese a estos pensamientos, decidió aceptarse: “Todas esas cosas se te pasan por la mente, y la mente es poderosa. Hay que saber frenar esos pensamientos que nos invaden, mirarnos al espejo y poder decir : yo te acepto, yo te amo y así estás perfecta. Porque la aceptación y el amor no vienen de afuera, vienen de uno mismo. Y es lo más difícil de hacer. Aceptarse en momentos de crisis”.

En ese sentido, Anahí de Cárdenas envió un mensaje de amor propio. “Hoy me mire al espejo, con mi cabeza con huecos de pelo y sin cejas ni pestañas y me dije: te quiero. Eres hermosa sin pelo, sin pestañas ni cejas, son accesorios nada mas y aún sin accesorios te quiero”, puntualizó.

