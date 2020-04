Anahí de Cárdenas lamentó que algunos medios de prensa hayan señalado que la actriz está “lista para morir” tras publicar un video donde hablaba de la muerte en su cuenta de Instagram.

Ante la preocupación de sus amigos y seguidores, la actriz aseguró solo tiene una inflamación en la axila y continuará con su tratamiento contra el cáncer de mama:

“Amigos para todos lo que me han escrito y llamado preocupados por el titular totalmente insensible y amarillista de la prensa, y que no han visto mi video de IGTV COMPLETO, estoy bien! Sigo en tratamiento, solo tengo una inflamación y seguiré en tratamiento”.

Asimismo, Anahí de Cárdenas señaló que se encuentra bien y que no dejará de luchar contra la enfermedad que padece:

“Escúchenme fuerte y claro: NUNCA VOY A DEJAR DE LUCHAR. NUNCA! COMO ME LLAMO ANAHI DE CARDENAS YO ME CURO. ESTA DECRETADO", escribió en su cuenta de Twitter.

“Ayer, y hoy me han llamado varias personas preocupadas por culpa de la prensa que irresponsablemente esta usando el mensaje que yo he dado sacándolo de contexto. Les pudo por favor que tengan cuidado con su redacción. Casi que me están desahuciando. No esta bien eso que hacen”, agregó.

La actriz explicó que “el fin de mi discurso fue que estén agradecidos con la vida, que la vida es un milagro”.

“Por otro lado no han puesto la información completa, creando pánico y preocupación en la gente que me quiere. No es justo, pasar por el proceso que estoy pasando, tratar de ayudar a otros. Y que la prensa haga titulares amarillos y artículos sensacionalistas, desacreditando por completo lo que estoy tratando de hacer. Si quieren noticias de mi, les recomiendo seguirme en mi instagram o por acá”, sentenció Anahí de Cárdenas.

