Anahí de Cárdenas, quien recientemente publicó su libro testimonial ‘Fuck Cáncer’ en el que habla sobre su lucha contra esta enfermedad manifestó su deseo de convertirse en madre y tener un hijo.

En una reciente entrevista que ofreció al diario Trome, la actriz y cantante reveló que, sin saberlo, buscó preservar sus óvulos solo unos meses antes que le dieran el diagnóstico de que tenía cáncer.

“Congelé mis óvulos en mayo y me enfermé en octubre (...) Más adelante lo intentaré (ser madre) por mí misma, si es que mi organismo lo permite o por un vientre de alquiler”, manifestó.

En sus declaraciones al citado medio local, Anahí de Cárdenas también contó que tras enterarse de que padecía de cáncer, ella misma le dijo a su pareja que si quería terminar la relación, lo hiciera.

“Yo misma le pedí que si deseaba terminar, que lo haga. No es justo que siga conmigo por tener cáncer”, contó. Frente a ello, su novio le dijo: “Cállate, Anahí”, dejando en claro que la acompañaría en su lucha.

Su novio no quiso vivir con ella

“Ya no quiero ir de allá para acá, he tenido un divorcio, deseo rehacer mi vida, probablemente casarme, tener hijos”; fue lo que le dijo a su novio. “Él me contestó: ‘No estoy listo para el matrimonio, no quiero tener hijos, ni convivir’”, reveló a Trome.

Sin embargo, a los pocos días, él la buscó: “Me aclaró: ‘Entiendo y te pido que empecemos despacio y de manera progresiva. Podemos comenzar mudándonos juntos’”

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO