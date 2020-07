Anahí de Cárdenas no pudo ocultar su preocupación por la salud de los peruanos tras el levantamiento de la cuarentena. Esto así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram donde pidió a sus seguidores cuidarse al máximo.

De otro lado, la actriz contó que había empezado un nuevo tratamiento para el cáncer de mama que padece, pero esta vez solo serán pastillas y ampollas.

“Se termina una etapa y comienza otra. Se terminó la etapa de los tratamientos, las quimioterapias, de la clínica y empieza la etapa de las pastillas y me siguen poniendo mis inyecciones. Les debo confesar que el día de hoy tenia bastantes cosas para contarles, pero se siente raro no estoy inspirada por decir lo menos. Es difícil comenzar de nuevo, es difícil empezar con una normalidad que no lo es”, señaló.

Incluso, De Cárdenas le pidió a sus fieles fanáticos que el virus del coronavirus sigue activo. “Que hayan reactivado las cosas no significa que el virus se haya ido, por tanto, yo como muchas personas debemos de mantener muchísimo cuidado porque sin querer y sin saberlo podríamos estar llevando el virus a casa y potencialmente una muerte”, acotó.