Anahí de Cárdenas recordó con nostalgia su paso por Hollywood cuando decidió mudarse a los Estados Unidos y buscar una oportunidad en la meca del cine norteamericano. A través de su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores el amargo momento que pasó.

En la búsqueda de sus sueños, vivió diferentes experiencias que la ayudaron a crecer. Pasó desde un director de cine acosador hasta tener un manager que quería sexo a cambio de representación. Sin embargo, la vida le regaló a su actual mejor amiga, quien la acompañó en este periplo.

“Tenía como 28 años y decidí irme a probar suerte a Hollywood. Entré a estudiar al @newyorkfilmacademy y ahí conocí a una de mis mejores amigas de la vida, pueden pasar mil años sin vernos, pero cuando nos juntamos, es como si no hubiese pasado el tiempo. Mi clase estaba compuesta por una Nigeriana, un Mexicano @tom_peralta, un inglés, un suizo, una americana, una brasilera, una rusa, un italiano, una española @andreaguasch y una peruana. Fue una gran época de aprendizaje, lleno de momentos lindos y frustraciones muy grandes, sueños y decepciones. Luego de haber pasado por todos los clichés de Hollywood (el novio promotor de discotecas, el director acosador, el manager que quiere sexo a cambio de representación, el desfile en lencería para la comunidad rusa (segurísima que eran mafiosos) en fin, de todo, empecé a tramitar mi visa de artista. Iba a ser cara y no tenía mucho dinero”, escribió Anahí en su cuenta en Instagram.

La joven actriz también reflexionó acerca de lo difícil que es ser inmigrante. Finalmente, las vueltas de la vida la regresó a su hogar: Lima.

“Es difícil ser inmigrante, sin referencias, sin conocer a nadie. Llegue con una mano adelante y otra atrás, a dormir en el sillón de un amigo. Gracias al cielo nos hicimos amigas y nos encontramos. Te convertiste en mi hermana, mi confidente, mi familia. Me salió un casting, quedé, era para una peli en Perú. Volví a lima y terminando la peli me regresé a Los Ángeles. El trámite, la visa, ya estaba todo encaminado, de pronto recibo una llamada. Tenía trabajo en lima y yo necesitaba el dinero para pagar mi visa. Me regresé. Una cosa llevó a la otra y me quede en lima, no regrese a Los Ángeles. ¿Qué hubiese pasado si me quedaba? ¿La hacía? ¿Qué dicen ustedes?”, añadió De Cárdenas.

De inmediato, la actriz Gisela Ponce de León le escribió: “Hermana tú vas a ser joven. Vamos a Los Ángeles cuando no esté Trump”. Mientras la cantante Shantall le dijo: “¡La estás haciendo baby! Y Los Ángeles te guían día a día”. Y ciento de comentarios más de sus fieles seguidores.