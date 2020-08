Luego que expertos advirtieran que las reuniones familiares pueden terminar en contagios masivos, la actriz Anahí de Cárdenas se pronunció al respecto a través de su cuenta oficial de Instagram y envió un mensaje de concientización ante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Según se pudo leer en su mensaje público, la intérprete de 37 años reveló que dejará de visitar a sus familiares e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo para evitar que los contagios por coronavirus se sigan incrementando.

“El sol brillará mañana. Espero. Se vienen semanas complicadas para todos, pero no pierdo la esperanza de que pronto se acabe este bicho invisible, que vuelvan las cosas a la normalidad, a volver a abrazarnos como antes, a volver a sentir como antes”, dijo la actriz al inicio de su post de Instagram.

“Escuché a Marco Sifuentes decir que las reuniones familiares se han vuelto el nuevo foco de infección de la pandemia, así que con mucha pena y suma tristeza, dejaré de ver a mis seres queridos. Lo siento ma', lo siento pa', lo hago por ustedes. Yo ya me había relajado, siempre con cuidado, pero ya había empezado a ver a mis papás, a mi familia política y la verdad es que no debería. Así que, me alejo porque te quiero. Comenta con una mano si tú también te sumas. ¡A cuidarnos a todos! Cuidemos a los demás. Juntos saldremos de esta”, señaló la protagonista de la película “Dioses”.

Luego que Anahí de Cárdenas anunció el fin de su quimioterapia, la actriz peruana se ha involucrado en nuevos proyectos a nivel profesional y ello no la aleja de sus fans. Todo lo contrario, la artista se da un tiempo para publicar tips para reinventarse en tiempos difíciles por la pandemia.

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, la actriz de “Asu Mare” aconsejó a sus seguidores adaptarse a esta nueva normalidad, donde recalcó que respirar, agradecer y cuidarse mentalmente es importante.

