La actriz Anahí de Cárdenas se pronunció tras someterse a una mastectomía y reconstrucción de mamas. En su cuenta de Instagram, envió un mensaje a sus seguidores informando que todo salió bien.

“Clean cut, its over! (¡Corte limpio, se acabó!) Cuando me despierte bonito escribo, que ya me hicieron bajar mis historias porque #palta dicen mis amistades\hermanos. Mi yo sedado es un mono con metralleta aparentemente Los quiero gracias por el apoyo!”, escribió Anahí de Cárdenas junto a una fotografía desde la clínica.

Días atrás, Anahí de Cárdenas explicó que le iban a realizar una mastectomía en su seno izquierdo. Y es que aunque ya se recuperó del cáncer de mama, tomó la decisión de extirpar su otro seno por prevención.

Asimismo, le realizarán la cirugía de reconstrucción de mamas.

“El 1 de octubre me opero, me voy a hacer mi reconstrucción de mama derecha y me voy a hacer mastectomía de mama izquierda y reconstrucción también, por prevención. Estoy nerviosa, estoy con miedo pero estoy contenta”, contó Anahí en su cuenta de Instagram.

