Anahí de Cárdenas también dio su opinión respecto a las 13 muertes que resultaron de una fiesta en la discoteca Thomas Restobar en Los Olivos. La actriz usó sus redes sociales para dar su punto de vista y la indignación que le ha causado esta desgracia.

“Lamentablemente murieron confirmadas 13 personas en una fiesta. Habían acudido aproximadamente 20 personas, rompiendo la cuarentena, el toque de queda. ¿Qué hacían más de 120 personas juergueando, en la mitad de una crisis?”, se preguntó De Cárdenas a través de un un video compartido en su IG TV.

La artistas también le llamó la atención a quienes rompieron con el toque de queda en plena pandemia del Covid-19. “Entiendo que estamos pasando por un momento complicado, que todo el mundo está harto, que la palabra coronavirus a más de uno le puede causar una arcada, o un dolor terrible en el corazón porque se ha llevado a un ser querido. Me parece injusto que la gente sea tan irresponsable”, añadió.

COVID-19 DE LA FIESTA A LA CASA

Anahí de Cárdenas tuvo un monólogo donde se mostró muy indignada por cómo vienen ocurriendo las cosas en Perú. “No entiendo cómo 120 personas acuden a una discoteca que no tiene licencia de funcionamiento, cagándose en la vida de las personas que viven con ellos, o a quienes frecuentan”, dijo.

“Más de 10 personas en esa fiesta tenían coronavirus. Ya yendo a ese lugar así, ya contagiaste a todos, y ellos se van a ir a sus casas a lo mismo”, añadió la ex pareja de Michael Succar quien precisó: “Estoy con el corazón chiquito, como con pinzas en él por lo que ha sucedido. La gente se ha muerto asfixiada tratando de salir de este local. No entiendo, despierta Perú. Si tú no te cuidas, y cuidas a los tuyos, nos vamos a morir todos”.

Finalmente, Anahí reflexionó y mandó algunos consejos. “Piensa bien antes de salir, de juntarte con gente. Si puedes, hazte una prueba. Si tiene síntomas, no salgas de tu casa. Cuídate por favor”, acotó.