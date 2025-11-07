Luego de una para obligada por la llegada de su primer bebé, Anahí de Cárdenas volvió a los escenarios con “Reinas de corazones”, un show que le permite explorar su faceta de cantante. OJO conversó con ella sobre su rol de mamá, el trabajo, su amistad con Natalia Salas y sus nuevos proyectos, entre ellos tener su segundo hijo.

- ¿“Reinas de Corazones” es el primer espectáculo que haces después de convertirte en mamá?

No, de hecho, retomé antes con “Chapa tu Money” (CTM). Ese primer día de regresar al trabajo fue tan agradable, mis compañeros de CTM me dieron la bienvenida con tanto cariño. Y ver al público de nuevo también me llenó el corazoncito.

- ¿Te costó regresar a los escenarios?

No. Me costó el primer mes salir de mi casa por dejar al bebé, sí. El segundo mes ya fue un poquito más relajado. Fue progresivo.

Actriz reaparece en la escena musical con "Reinas de Corazones 90's" que se presenta en La Cúpula de las Artes.

- Muchas mamás tienen sentimiento de culpa por querer trabajar y realizarse como profesional. ¿Te ha pasado?

Claro. Sin embargo, si uno no se realiza como ser humano o no está bien una, no puede estar bien para su bebé. Es importante estar tranquila consigo misma y con las cosas que estás haciendo. Si quieres quedarte en casa, perfecto. En mi caso, subirme al escenario es algo que me hace feliz, y voy a llegar a casa más contenta aún para darle más felicidad a mi bebé.

- Te unes al show de “Reinas” en el lugar de Natalia Salas, ¿cómo tomaste el anuncio que le volvió la enfermedad?

Es difícil. Ha sido complicado, pero como siempre, ahí al pie del cañón con Natalia, como la primera vez. Natalia es una de mis mejores amigas, y siempre hemos estado ahí, la una para la otra. Natalia es una de las personas más fuertes y resilientes que conozco, y no va a dejar que esta enfermedad la tumbe.

- En “Reinas” interpretas varios ritmos, ¿cuál disfrutas más?

Todos me encantan porque es música que escucho. Pero más disfruto cantar cumbia y salsa.

María Grazia Polanco, Mayra Goñi, Cielo Torres, Ximena Palomino, Gina Yangali y Anahí de Cárdenas, juntas en "Reinas de Corazones 90´s".

- Y se nota que lo estás disfrutando al máximo.

La estoy pasando bomba. Me encanta. Es lo más cercano que he podido hacer como una rockstar. Es uno de mis sueños poder vivir de mi música. Ya estoy viviendo de la música ajena, ahora falta de la propia.

- ¿Te has planteado retomar tu carrera musical?

Me encantaría. Sabes qué, antes de sacar música nueva me gustaría hacer un concierto de mi música, tengo tanta que la gente no conoce. Hice un disco, tiene ya más de 11 años. Luego he sacado sencillos, les he hecho video a todos. La verdad, le he metido mucha chamba, mucho cariño, mucho amor. Y sí, me gustaría hacer un concierto eventualmente.

- Digamos que es un pendiente que tiene Anahí

Sí, y que eventualmente voy a empezar a moverme, pero ya con mucha más calma, sin tanta ambición. Ya mi norte no es ser como la Shakira peruana, mi norte es divertirme con mi música; y si logro algún escenario internacional, increíble, pero ya no es lo que me mueve.

- ¿Sientes que vives en otra etapa? De todas maneras, una enfermedad oncológica marca un antes y un después en la vida

Sí, el cáncer marca un antes y un después en mi vida totalmente. Sin embargo, no he perdido la vehemencia ni la ambición en mi trabajo. Solo que ahora lo tomo de una manera más pausada.

- Hace poco pusiste en tus redes que quieres tener otro hijo

Tengo 42 años. Imagínate tener un hijo a los 50, el cuerpo tampoco es el mismo. Quisiera tener otro bebé pronto, si no es el próximo año, el siguiente, pero del 2027 no pasa.

- ¿Estás disfrutando mucho la maternidad?

Sí, es maravillosa, lo estoy disfrutando muchísimo.

- ¿Qué otros proyectos se vienen para Anahí?

Ya cerré tres temporadas de teatro para el próximo año. Estoy esperando una cuarta, que es una obra mía. Y esperando a que me salga algo de tele, me encantaría regresar a la televisión. También me gustaría seguir trabajando con mis redes y de pronto por ahí sale un conciertito.

- ¿Te molesta que te encasillen en el personaje de la pituca?

No, porque ya lo ves como chiste. Lamentablemente caemos en estos roles encasillados por nuestro tipo de piel y color de cabello. Me encantaría que en la ficción no se tenga que tipificar a la gente de esa manera. Y eso hablaría bastante bien de nuestra evolución como seres humanos en este país.

ALGO MÁS

Anahí acaba de lanzar su perfume, se llama Anahí Classic y está disponible a través de su Instagram, en el link de su biografía.