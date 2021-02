La modelo Macarena Gastaldo declaró al programa “Amor y fuego” autorizada por el futbolista Anderson Santamaría y reveló que el seleccionado peruano ya no tiene ningún vínculo con Sheyla Rojas.

“Estoy autorizada por el mismo “Santa” que es uno de mis buenos amigos, Santamaría no quiere más lo vinculen a él con ella, no tiene ningún pido de vínculo, nada””, dijo la argentina al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

De acuerdo a Macarena Gastaldo, Anderson Santamaría pidió a Sheyla Rojas que se vaya se México, pero la exconductora no quiso retornar a Lima.

“Él le pidió que salga, que se vaya el 15 (de febrero), que se regrese a Perú, ella no quiso, no sé por qué, por equis motivos. Yo también vi pruebas que le dijo para regresar a Perú y ella no quiso”, reveló.

En ese sentido, la modelo aseguró que si Sheyla Rojas continúa en México, es por su cuenta: “No se está quedando a cargo de él. Ella está haciendo de las suyas, quizás conoció a otra persona y se quedaron más tiempo ahí, eso ya no es culpa de “Santa””.

“El (Anderson) me dijo que el 15 se regresa a Perú porque su pasaje estaba el 15 (...) Está haciendo creer que todavía está en Guadalajara y no es así”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Robotín se quiebra al hablar de la paternidad de sus hijos: “Mucha gente se burla de mí”

Robotín se quiebra al hablar de la paternidad de sus hijos: "Mucha gente se burla de mí"

TE PUEDE INTERESAR