André Silva regresa a la pantalla chica como el León de la cumbia en la telenovela ‘Luz de esperanza’, junto a Lucecita (Naima Luna). Además, en la conferencia de prensa de la telenovela, el actor no dudó en mostrar su respaldo a Mario Cortijo como protagonista de la serie autobiográfica de Deyvis Orosco.

“No sé donde han salido las críticas, no he leído ninguna, no ha llegado esas críticas a nuestros portales. Yo creo que se parece muchísimo. La gente está feliz que se cuente la historia de Deyvis. Él es una gran artista que ha luchado muchísimo, también para hacerse un nombre en el mundo de la música” , expresó André Silva para Trome.

Durante la entrevista, André Silva reveló que no teme que lo encasillen en el papel del León de la cumbia, ya que lo mismo le decían cuando le tocó interpretar al Duque.

“Eso es una mentira, se encasillan los que no están preparados. Yo he tenido la posibilidad de prepararme como actor, he estudiado muchísimo y tengo las herramientas necesarias para dejar el personaje. Lo mismo me decían cuando era Duque el villano, hice tres temporadas y ahora soy el León de la cumbia, un personaje completamente diferente”, contó.