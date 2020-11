Andrea Llosa se pronunció luego que una jueza la sentenció a dos años de prisión suspendida por el juicio de difamación agravada que el futbolista Carlos Cáceda interpuso en su contra.

En su cuenta de Instagram, la conductora de “Nunca más” aseguró que todo lo que se dio a conocer no es más que “una serie de mentiras”.

“Obviamente (las mentiras) no vienen de mi lado, vienen del otro lado me imagino yo, porque si no es de mi lado, deben venir del otro lado”, expresó.

Andrea Llosa advirtió que el proceso recién ha empezado y la sentencia no es definitiva: “He leído que hasta que ya este proceso terminó. Este proceso no ha terminado, este proceso en realidad recién comienza y les voy a explicar por qué. El día de hoy, efectivamente, la señora jueza emitió una sentencia: dos años -no es prisión, ojo, no es que me voy presa- dos años para mí, dos años para la mamá de sus dos hijos (Raisa Samamé Zamora)”.

“La resolución de la jueza que acaba de dar el día de hoy, no ha dado fin a este proceso. Yo apelo”, explico.

Andrea Llosa contó que Risa Samamé y ella apelaron y el proceso tendrá que ser evaluado otra vez. “Es lo que voy a hacer porque yo acabo de apelar. Raisa, la mamá de sus dos hijos, también ha apelado. Entonces ¿qué sucede? Esto se va a la Sala Superior, nuevamente voy a exponer mis argumentos, me imagino que el señor Cáceda también lo tiene que hacer (...) ahí en la Sala Superior o ratifican lo que ha dicho la jueza o de pronto dicen que no, que salimos a favor de la señora Andrea Llosa y Raisa Samamé”.

Según la conductora, el futbolista no debería cantar victoria: “Yo he apelado. Cáceda no ha ganado nada. El proceso no ha acabado, esto recién comienza”.

