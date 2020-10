A través de su cuenta de Facebook Oficial, Andrea Llosa lamentó la partida de su colega Mario Tarazona a quien lo unió varios años de amistad. La conductora de TV no dudó en dedicarle unas palabras a su amigo quien deja una huella honda en su corazón y en la de varias personas, sobre todo a su familia.

“Carta abierta a mi amigo que aún está... Mario Tarazona. Te pasaste de paloma, cholo. Es algo que tú también me dirías si yo me hubiese ido, así, sin avisar. Hace unas horas hablé con Fer, el miércoles estuvo contigo, cholito, contigo, bien feliz, y claro cómo no iba estarlo si tenía que hacer un reportaje y tú justo estabas trabajando en el área de imagen y le abrías, facilito las puertas que él ni se molestaba en tocar. Claro pues cholo, yo hubiese hecho lo mismo, teniéndote a ti cómo el chisposo y vivaracho anfitrión de cualquier fría institución, ya era una ventajaza. Fer me cuenta que te vio bien. Y de pronto, horas después, te internaron de emergencia”, escribió al inicio.

Del mismo modo, Llosa señaló que le cuesta creer que ya no estará su amigo y qye guarda una tristeza en su corazón. “Sí sabes que la gente oró, lloró, pataleó, sufrió, puteó, suplicó, por ti, no? Todos. Qué bestia cholo, cómo te queremos y cómo te extrañamos, recién lo notamos. Qué triste, no? Pero claro, cholo, qué me dirías tú: desahuévate, amiga, ya fue, piensa en lo que viene después. Pero ese es el tema pues cholo, no siempre hay un después, y eso es lo que justo hablo con Luchín, que no deja de llorar. Ahorita lo besarías en la frente, como siempre lo hacías, mi cholo besucón y salamero”, indicó.

“Recuerdas las veces que hablábamos de tus amores accidentados, del amor por tus hijos, lo orgulloso que estabas de Sebastián. Eso cholo, fue algo que hizo que te mire con respeto y con amor. Papá siempre, ante todo. Estoy muy triste Marito, nos dejaste sin aire, nos abandonaste en medio de una incertidumbre: En cualquier momento se apaga la vida, vale la pena preocuparnos por huevadas? Te quiero Marito, deseo seguir creyendo que en algún momento nos volveremos a encontrar... Descansa, amigo, es un lujo haber compartido contigo, tantos momentos de tu vida, de mi vida. Aún te escucho, te veo”, acotó Llosa.