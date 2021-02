La imitación que hizo Jorge Benavides sobre la periodista Andrea Llosa causó tanta revuelo en las redes sociales, que los usuarios ya están esperando un sketch similar. Y es que el actor cómico pudo igualar los gestos y el tono de la voz de la presentadora de ATV, logrando superar en rating a la competencia.

Los comentarios de Andrea Llosa no se hicieron esperar y grabó un video increpando - en modo de broma - a los integrantes de su equipo de produccion.

“¿Quién es el soplón? ¿Quién de ustedes es el que cuenta a Jorge Benavides cómo me paro?”, se le escucha decir a la periodista.

“Después andas de hocicón, contando lo de mi pelo, contando lo de Xime, ¿tú eres el soplón?”, le dice a una de las personas que trabaja con ella en el programa.

Finalmente, se dirigió a Jorge Benavides y le dijo que ya la “jodió”.

“Jorge, el trabajo que haces es increíble, me he reído mucho con la imitación de ‘Ambrea’, pero ya me jodiste porque ahora nadie me dice Andrea, me dicen Ambrea”, dijo entre risas.

