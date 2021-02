Hugo García decidió pronunciarse mediante sus redes sociales, tras la sorpresa que causó su separación oficial con Mafer Neyra, con quien tuvo una relación sentimental de más de seis años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el chico reality comentó que uno de los motivos por los que ha estado alejado de “Esto es Guerra”, es porque tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

“No sé ni por dónde comenzar. Muchos de ustedes se han estado preguntando muchísimas cosas este fin de semana, de dónde estoy, qué pasó conmigo, por qué me estoy yendo del programa... Quería contarles un poco”, comenzó diciendo.

“No han sido días fáciles, me han pasado muchas cosas juntas. Una de ellas que no he estado muy bien de salud. No he tenido covid, pero sí tuve una intervención quirúrgica, no voy a entrar en detalles sobre qué, pero he dormido como hace tiempo no dormía. Como he estado con pastillas, tratamientos todo el día, tenía sueño y he dormido como un koala”, agregó.

En ese sentido, Hugo agradeció a todos sus fanáticos por los innumerables mensajes que le llegaron tras el fin de su romance con la joven influencer.

“No sé cómo agradecerles por todos los mensajes que me han mandado. Muchísimas gracias, eso ha hecho que me recupere mucho más rápido. Creo que en esta vida todo pasa por algo, el destino está marcado, todo tiene solución. A levantarnos, subir esos ánimos, y como siempre les digo, detrás de la tormenta el cielo siempre es azul”