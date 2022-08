La conductora Andrea Llosa sorprendió a propios y extraños con su radical cambio de look. Esta vez, la presentadora decidió realizarse un cerquillo y aclaró que no se trata de una peluca.

“Estoy con Maga Hair, que es la persona, la estilista que me ha cortado el pelo, el cerquillo, este cambio de look (...) y quiero hacer justicia y quiero que Maga, por favor, le explique a la gente que esto no es peluca”, dijo Andrea Llosa en Instagram Stories.

“No es peluca”, confirmó la estilista de Andrea Llosa. “Hay estilistas, tus pares, que se han atrevido a decir que es peluca. ¡No! ¿Puedes creer? ¿Entendido? Entendido, no hay nada más”, comentó la conductora.

Poco después, Andrea Llosa mostró cómo quedó su cabello con este cambio radical: “Me gusta, un cambio distinto”, confesó. “Había que cambiar”, añadió.

En un post de Instagram, la presentadora explicó por qué decidió cambiar su look: “Un día me levanté y dije: es hora de cambiar. Lo importante es que tú te sientas bien, no a todos tiene que gustarle. Un avezado corte de cerquillo y listo”.

“Gracias @magahairandmakeup por el cambio y por no hacerme caso y oponerte a cortarlo un poco más”, dijo a su estilista.

Fuente: Instagram @andreallosabarreto

