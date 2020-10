Andrea Llosa tomó con humildad que sus dos programas, uno que va de lunes a viernes y que lleva su nombre y “Nunca más” se hayan convertido en los preferidos del público. Incluso, no dudó en opinar respecto a su colega Magaly Medina, pues en varias ocasiones le ha ganado a su programa y por ello es considerada la “Patrona de ATV”.

Consultada sobre qué opina de Magaly, quien se hace llamar ahora la “ama del espectáculo”, pues lidera en el rating en cuanto a los programas de espectáculos, dijo: “La verdad, no tengo la menor idea. Yo no tengo problemas con ella ni con nadie. Es más, ni hablamos, soy feliz y punto. Que nos vaya bien a todos en el canal. Yo me peleo con la gente, pero solo cuando hay injusticia. Soy tranquila hasta cuando veo algún abuso, ahí me sale todo mi carácter”.

Respecto a que opina que la hayan bautizado como “La Patrona de ATV”, Llosa dijo que no le gustan esos títulos, menos las coronas ni los reinados en televisión. “No tenía la menor idea, pero me da mucha risa. Soy la patrona pero en mi casa, ahí sí mando (risas), después nada que ver. Soy una conductora de televisión que se debe a su teleaudiencia, nada más”, indicó al diario El Popular.

“TENGO LOS PIES BIEN PUESTOS EN LA TIERRA”

Llosa sostuvo que los “reinados” “jamás irán conmigo. A mí nadie me pone corona. Tengo los pies bien puestos en la tierra, soy una simple conductora que algún día se irá de la televisión y punto. Mi vida no gira en torno a mi trabajo. Tengo esposo, hijos, amigos, un entorno que me quiere”, indicó.

Respecto a que se ha convertido en la pesadilla de la competencia, de los domingos, pues se mide con “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, Andrea Llosa sostuvo: “La gente se siente cautivada por las historias, nos sienten como suyos. Ya son 9 años y acá el secreto es no creértela, sino trabajar con humildad y mucho sacrificio. La lucha es reñida y siempre estamos en la pelea. Con Andrea también nos va bien y eso me pone feliz".