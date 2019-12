La periodista Andrea Llosa volvió a pronunciarse luego de confesar el haber sido infiel a una expareja, cuando era joven. Así lo reveló en una entrevista para Trome.

Sin embargo, esta vez usó su cuenta de Instagram para responder a las críticas. “He leído a más de uno poner el grito en el cielo por haber declarado tamaña confesión. Y qué querían, que mintiera? No, no miento. Me preguntaron si alguna vez había sido infiel y dije la verdad. O sea que sí, que fui infiel”, escribió.

Andrea Llosa contó que ocurrió cuando tenía 18 años de edad y tenía una relación inmadura y tormentosa. Además, volvió a asegurar de que no se arrepiente de haber besado a otro chico.

“Dicho sea de paso, les cuento que él lo supo y me perdonó, así que dejen de estar arañándose que “el cornudo” me perdonó. Yo también “fui cornuda” por él, y lo perdoné. Listo. Han pasado muchísimos años y yo estoy felizmente casada”, acotó.