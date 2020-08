Cansada de que Sebastián Lizarzburu la esté mencionándola por el incidente que ocasionó su pareja Ray Sandoval, Andrea Miranda anunció que denunciará al ex chico realitie. La modelo dijo que ya no soporta que “haga show”.

“Haré todo judicialmente, no como él porque se sienta (frente a un programa) y ahí le pagan. No hablaré más del señor, pero me sorprende las cosas que dice. Esto es show, lo que a él le gusta”, aseveró.

SE DEFIENDE

De otro lado, Miranda explicó porque le escribía mensajes vía WhatsApp al “Hombre roca”, dejando en claro que su relación con Ray Sandoval va viento en popa. “Mi pareja estaba presente durante esa conversación. Si Sebastián me cree o no, me va y me viene. Lo que él piense, no me importa, ya sabrá por qué está haciendo todo este show”, señaló a un diario local.

La expareja de Lizarzaburu tampoco quiso brindar mayores detalles. “Al declarar que mi pareja sabía (de la conversación) es suficiente. Solo me importa lo que piense mi pareja, él sabe la razón y yo también. Estamos bien y tranquilos”, acotó.