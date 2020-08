La denuncia que hizo Sebastián Lizarzaburu contra el futbolista de Sporting Cristal, Ray Sandoval, y Andrea Miranda, tras haber atentado contra el vehículo de su madre en estado de ebriedad y en pleno toque de queda, ha causado mucha polémica.

Y es que esta vez, la madre del exchico reality, Sandra Castelli, decidió pronunciarse en el programa “En Exclusiva” y muy molesta afirmó que tanto la modelo, como el jugador necesitan ayuda psiquiátrica.

“Esa chica necesita tratamiento psiquiátrico, ella y él. Esa gente está mal, una que vaya al loquero y el otro que la acompañe de paso. Definitivamente encontrarme la cara de Andrea Miranda no me hizo ninguna gracia”, comenzó diciendo.

“Yo estaba entre asustada y alterada. Estos que han querido escaparse chocando con dos carros en el estacionamiento, se dio a la fuga contra el tráfico y los han perseguido. Si claro, Andrea sabía que era mi auto, yo no lo conozco al chico”, agregó la mamá del ‘hombre roca'.

Por último, Castelli asegura que por tantas intervenciones quirúrgicas estéticas que se ha realizado Andrea Miranda, actuó así.

“Se me acerca con una paz y una tranquilidad, yo no sé si por la borrachera, y me dice: ‘seño de corazón él está borracho’ y ella lo trajo al borracho a mi casa. Los dos tienen culpa (...) Le escribió a Sebastián qué se yo, lo lamento. Mucha cirugía le ha afectado el cerebro y al otro mucho cabezaso de fútbol también le afectó el cerebro”

Madre de Sebastián Lizarzaburu sobre Andrea Miranda y Ray Sandoval - Ojo

