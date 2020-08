El guapo actor Christian Meier no dudó en referirse a la crisis policial que existe actualmente en los Estados Unidos. En declaraciones a Mariela Encarnación para el segmento “Mariela entre famosos” del programa de CNN, Showbiz, lamentó que existan “manzanas podridas” con las que el ser humano tiene que lidiar, al hablar de las personas racistas.

“Hay manzanas podridas en todos lados, eso es innegable, y esa es la pena del ser humano. Ocurre en Colombia, en el Perú, y en los últimos acontecimientos policiales aquí en los Estados Unidos”, señaló.

LE DICE “NO” AL RACISMO

“Estoy seguro que no toda la policía de los Estados Unidos es como aquellos policías racistas que se denuncian ya que son causantes de estas muertes de las cuáles ya estamos cansados. Lamentablemente (las manzanas podridas) las detectamos o aparecen solas, y ese es el momento triste”, indicó.

De otro lado, Meier se pronunció sobre la pandemia de coronavirus, y resaltó que Perú fue uno de los primeros países en acudir a la cuarentena para evitar la propagación. Sin embargo, el peruano aseguró que esto no funcionó por que la mayoría no la acataba, y culkpó a la “escasez cultural”de la población por ello. “Uno de los grandes flagelos que tiene el Perú es la escasez cultural. No tenemos una buena base”, acotó.