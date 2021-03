La exchica reality Andrea San Martín fue abordada por el reportero de “Amor y Fuego” sobre el acercamiento que está teniendo junto a su expareja Sebastián Lizarzaburu.

En declaraciones, Andrea San Martín prefirió no opinar al respecto, pues según ella ya no habla de su vida privada.

“No, nada chicos. Yo hace tiempo que no he hablado nada de mi vida personal y me encantaría mantenerlo así, con todo el respeto que se merecen ustedes, pero me parece que es un tema un poquito más privado”, expresó.

Asimismo, Andrea San Martín dijo que no existe nada entre los dos y que solo se llevan bien. “Yo solo sé que las reconciliaciones no se pueden dar solo por los hijos. Hay que llevarse bien y ese es el punto en el que nosotros estamos. Nos llevamos súper bien. Yo vengo todo el tiempo, todos los días a entrenar”.

Por otro lado, Andrea San Martín confirmó que se irá de viaje con Sebastián Lizarzaburu y sus hijas.

“Yo solo sé que las reconciliaciones no se pueden dar solo por los hijos. Hay que llevarse bien y ese es el punto en el que nosotros estamos. Nos llevamos súper bien. Yo vengo todo el tiempo, todos los días a entrenar. Seguramente nos van a ver, nos vamos a ir de viaje con las niñas y todo bien, felizmente”.

