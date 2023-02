Samuel Suárez publicó otra parte de su entrevista a Andrea San Martin, donde le pregunta por sus apasionados besos con Francesco Méndez Passoni, un jovencito menor que ella y que trabaja en la producción de ‘Esto Es Guerra’.

“Era un besito, no era chape [¿qué paso por tu cabeza?] Nada, creo que lo estaba pasando bonito (…) Pudo ser el momento, y lo estaba pasando super bien ” , dijo la influencer.

El popular ‘Samu’ le cuestionó si ve futuro con el ‘chibolo’, a lo que Andrea se quedó pensando por varios segundos.

“¿Es lo que quieres para tu vida, un chibolo?”, le preguntó sin tapujos Samuel Suárez, a lo que la influencer respondió con sinceridad.

“Siento que ahorita me ha hecho muy bien el fin de semana, siento que ha sido ideal lo que he vivido. Me siento tranquila, me siento bien. Si, supongo que lo voy a seguir frecuentando ”; comentó.

Sin embargo, no quiso contestar si lo va a ‘oficializar’. Como se sabe, su última pareja formal fue Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija Maia.

“No te voy a decir más, tampoco (…) Si yo supiera que no lo voy a volver a ver, probablemente tú no te hubieras enterado, y tú me conoces y lo sabes. Si yo supiera que al día siguiente no lo iba a volver a ver, no habría un ampay conmigo” , argumentó.

Andrea San Martín reveló que Francesco es menor que ella por 8 o nueve años, eso significa que el ‘chibolo’ tiene 25 años de edad, aproximadamente.

“Él conmigo se ha portado super bien este fin de semana, y listo, ¿después, que? [¿ No es snack? ] no quiero calificar a nadie, no creo que entre en ese saco. Estoy disfrutando, es un disfrute neto. Es muy divertido (...) Encontré una buena compañía el fin de semana” , sostuvo.