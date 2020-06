El último lunes, Andrea San Martín reveló que su abuela había fallecido y que no había podido despedirse de ella por la cuarentena.

Tras derramar algunas lágrimas en sus historias de Instagram, la ‘ojiverde’ contó que tenía que conversarlo con su hija Maia, quien era muy unida a su bisabula.

“Mi “mama mía” como le decíamos se fue ayer muy temprano pero ya venía bastante mal y era Justo pudiera descansar pese al vacío que ha dejado en sus hijos, nietos, bisnietos y familia en general”, contó Andrea.

Según la ex chica reality, su hija y su abuela se llevaban muy bien: “nunca imaginé lo que sería decírselo a Maïa que, para quienes la veían con mi abuela en sus videos saben que tenían una conexión única. Ella solía correr a su cama, iban a misa juntas, salían al parque, desayunaban y aveces Maïa le daba de comer cuando mi abuela no tenía ganas”.

“(Maia) me dijo: ella me decía “hijita mía” y yo la voy a extrañar mucho”, contó.

“Los que me siguen saben que soy muy transparente al conversar con mis hijas y hace unas semanas Maïa hablo por teléfono con mi abuela porque le había comentado que ya estaba muy malita e inmediatamente ella me preguntó: ¿ya se va a morir? A lo qué respondí que eso era una probabilidad pero que no lo sabíamos así que sorpresa fue la mía cuando de regreso a casa ayer, Maïa me dijo: ya sabía que me dirías eso sobre la abuela”.

Andrea San Martín contó que su pequeña hija lloró por su bisabuela pero la despidieron juntas: “La dejé llorar y solo atiné a consolarla y resolver la mayor cantidad de dudas que tuviera, le dije que estaba bien llorar si era lo que sentía que necesitaba. Rezamos antes de dormir y nos despedimos de ella”.

