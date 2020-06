La empresaria Andrea San Martín contó, entre lágrimas, que su abuela materna falleció hoy lunes 8 de junio. En un video en Instagram, confesó que será muy duro contarle esta noticia a su pequeña hija, Maya.

“Me toca conversarlo con Maya, es un golpe muy fuerte, son cosas que pasan y uno lo tiene que aceptar. Espero que esto nos sirva para apreciar los momentos que uno vive con su familia”; dijo, evidentemente, mortificada.

Dijo que, debido a las circusntancias, no pudo despedirse de ella y solo la vio de lejos:

“Su muerte es un golpe de realidad a lo que estamos viviendo. Los protocolos no nos permiten reunirnos como familia. Mi abuela no sufrió, el sábado que tuve la oportunidad de acompañar a mi mamá, yo logré verla de lejos y lo primero que pensé fue ‘eso no es vida’”, relató.

“Ella dejó de respirar, no era justo para ella, las circunstancias hicieron que ella no tuviera la visita de sus nietos o bisnietos. Me toca el corazón porque es mi abuela, es complicado, pero otra vez toca ser hija y, en mi caso, debo acompañar a mi mamá lo más posible”, agregó.

