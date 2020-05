Andrea San Martín suele compartir muchos detalles de su intimidad y la de sus hijas en sus redes sociales. Recientemente, la ‘ojiverde’ posó en ropa interior en su cuenta de Instagram y tuvo que defenderse de los ataques de sus seguidores.

“Te puedes casar conmigo si no te molesta que limpie en estas fachas”, escribió Andrea al compartir un video donde aparecía en ropa íntima.

Foto: Instagram Andrea San Martín

Tras recibir críticas, la ex chica reality aseguró que no le importaba lo que piense la gente: “Que si me veo así, ¿no puedo hacer esto? Tengo dos hijas, lavo, cocino, limpio, tiendo camas, tengo dos empresas, trabajo con mis redes y muchos sueños. Ni tu ropa, ni nada define quien eres. Yo soy así, libre. No me importa lo que piensen porque me importa ser fiel a mí misma y es lo que busco en otra persona”.

“Ya estás buscando marido”, “Seguro quieres regresar con tu ex”, “¿Y así quieres que te tomen en serio?”, “Ya quieres tener otro hijo seguro” y “No tienes otra cosa que enseñar” son solo algunos de los comentarios que los usuarios enviaron a Andrea San Martín.

Foto: Instagram Andrea San Martín

En ese sentido, Andrea San Martín lamentó los comentarios y aseguró que no está buscando esposo ni novio, pero que no le molestaría tener una nueva pareja.

“Si una mujer está soltera también es porque así lo elige ella (...) Y no! La verdad no me molestaría en lo absoluto tener un novio igual. Al final del día por más que muchas lo miren y también lo pueden alucinen (Tendrían mi permiso) la noche la pasaría conmigo”, escribió Andrea San Martín.

Foto: Instagram Andrea San Martín

