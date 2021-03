Mucho se ha dicho sobre la relación de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu en las últimas semanas. Pero esta vez, el periodista Samuel Suárez los ‘echó' y reveló que la ‘ojiverde’ habría aparecido en Instagram utilizando una prenda del padre de su hija.

“Damos inicio a su telellorona favorita con 30 puntos de rating en mis stories”, anunció el periodista en el portal Instarándula, donde recordó que recientemente Andrea y Sebastián habrían acudido a un restaurante juntos, pero sin su hija.

“Lo de que Sebastián entrenaba a Andrea ya era obvio, pero de ahí irse a comer juntitos, ese día no estaba su nena con ellos... sigamos”, explicó el periodista.

Y aunque Sebastián Lizarzaburu grabó un video afirmando que estaba en su vivienda, este habría sido filmado en la casa de su expareja: “Según mis chicas este nunca fue a su casa, sino que estaba en la de Andrea y se habría quedado a dormir ahí”.

“Al día siguiente, Sebastián se habría delatado al hacer una story con la misma ropa, hecho que para muchas confirmaron sus sospechas, para esto juran las niñas habrían estado en casa de familiares de Andrea”, agregó Samuel Suárez.

El periodista también reveló que la ‘ojiverde’ publicó un video con la misma polera que Sebastián lució días atrás: “Sí, es una prenda de Sebastián, la recuerdo perfectamente porque yo también tenía una igual, era una oferta antigua en Saga, hace ufff y un día que la vi en el “hombre roca” ya no me la quise poner más para no ser humillado con mi cuerpo de tamalero”.

“Es increíble cómo en tan poco tiempo, Andrea y Sebastián no solo se llevan súper bien, sino que comparten prendas. Cada día este novelón se vuelve más extraño y estoy empezando a creer aquí sí pasa algo más”, comentó Samuel Suárez.

