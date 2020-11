Andrea San Martín se enfrentó a una usuaria que la cuestionó por no saludar públicamente a su madre en el día de su cumpleaños.

Y es que en su cuenta de Instagram, la “ojiverde” había contado que iba a visitar a su mamá para celebrar este día especial. Sin embargo, Andrea no publicó nada sobre la celebración ni dedicó palabras a su madre.

Esto generó que algunos seguidores la acusaran de ignorar a su mamá y hasta le dijeran que cambie de actitud.

Pero Andrea San Martín no se quedó callada y respondió: “Y a usted quién le dijo que yo tengo diferencias con mi madre? Porque supongo que si lo asegura es porque debe tener alguna prueba contundente, ¿no? Porque dudo mucho y ojalá no sea así que su cabecita quizá concluyó eso porque según usted yo estoy obligada a saludar a mi mamá por redes porque sino entonces... tengo problemas con ella”.

Foto: Instagram Andrea San Martín

Foto: Instagram Andrea San Martín

Poco después, Andrea San Martín cuestionó a los seguidores que la criticaron: “Esto no es un mundo real, esto no es la realidad, esto es parte de la realidad. Tampoco voy a decir que acá se finge nada porque yo detesto eso”.

“Yo soy así, como soy porque me da la gana y al que le gusta me sigue y al que no, no. Yo no voy a formar parte de los influencers que fingen una vida para agradarle al resto”, agregó.

“Me ha molestado obviamente porque es mi mamá, porque es mi familia. Pero esto me pasa con 10 mil temas, pero esto me pareció el colmo de los colmos”, sentenció.

