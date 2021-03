Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre su soltería en medio de los rumores de que habría retomado su relación con el padre de su primera hija, Sebastián Lizarzaburu.

En su cuenta de Instagram, Andrea San Martín aseguró que lleva tres años soltera, aunque sí ha tenido pretendientes.

“En estos 3 años de soltería sí he aceptado invitaciones a comer y he dejado que me cortejen, pero también creo que no era el momento. Necesitaba concentrarme en mí el primer año de Lara, algunos problemas que resolver y así se me fue pasando el tiempo sin querer”, contó la ‘ojiverde’.

La influencer también explicó que para dar tener una relación otra vez, tendrá que pensarlo bien y tomarse su tiempo para anunciarlo:

“Además decidir tener una relación no es cuestión solo de emoción, hay que pensarlo bien y tomarse el tiempo que cada uno considere necesario hasta estar 100% segura. Paso a paso”, indicó.

De otro lado, las usuarias preguntaron a Andrea San Martín cuál de sus exparejas era “más guapo”. La exparticipante de “Esto es guerra” aseguró que “ambos y cada uno a su estilo”.

“No me gusta que los comparen porque no se trata de quién “es más”... Los dos son los papás de mis hijas y los dos me gustaron en su momento”, expresó.

Andrea San Martín también confirmó que está entrenando en el gimnasio de Sebastián Lizarzaburu.

