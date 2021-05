La influencer Andrea San Martín reapareció en las redes sociales para hacer una denuncia contra una reconocida aerolínea luego que su vuelo Miami-Lima fue reprogramado durante varias horas.

“No me quería conectar antes porque estaba de un humor insoportable, o sea, ni siquiera yo me podía soportar, he renegado como no tienen idea”, dijo la pareja de Sebastián Lizarzaburu en su cuenta de Instagram.

Según la ‘ojiverde’, les dieron varias explicaciones sobre por qué el vuelo no podía salir. Finalmente abordaron el avión en la madrugada del miércoles.

“Primero fue el clima, luego fue que el aeropuerto Jorge Chávez había cerrado, luego el mismo piloto no sabía qué estaba pasando en Lima, luego que el avión era demasiada carga y tenían que bajar pasajeros. Y me da pena porque yo solamente pensaba y decía que agradezcan, uno, que tengo mi celular apagado porque yo ya no tenía batería estando allá, segundo que agradezcan realmente que yo no tengo a mis hijas acá porque creo que mato gente en este momento, eran las 12 de la noche, nuestro vuelo salía a las 7:45 y jamás salió”, explicó.

Andrea San Martín aseguró que fue una experiencia “terrible”: “Realmente la hermosa pasado muy mal, finalmente embarcamos pasada la 1 de la mañana”.

Por si fuera poco, Andrea San Martín tuvo otro problema en el aeropuerto Jorge Chávez e hizo un fuerte reclamo: “Al final llegamos a Lima y otro problema más (...) la verdad es que yo ahí sí me molesté muchísimo y le dije ‘estoy cansada, tengo hambre, me duele la barriga, me quiero ir a mi casa y sin embargo ustedes me retienen acá porque no me dieron las indicaciones al inicio’”.

Fotos y videos: Instagram Andrea San Martín

TE PUEDE INTERESAR