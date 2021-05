Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín contaron a sus seguidores que estaban por regresar a Lima tras dar por concluidas sus vacaciones en Miami, Estados Unidos.

Sin embargo, la pareja sufrió un percance y no lograron viajar a la hora programada. Según Sebastián Lizarzaburu, el vuelo fue reprogramado por varias horas porque el aeropuerto Jorge Chávez habría dado mantenimiento a la pista de aterrizaje.

“Cerraron aeropuerto de Lima”, señaló el popular ‘hombre roca’: “Pasó lo esperado, nos están regresando porque según ellos, han llamado al aeropuerto de Lima y lo han cerrado por mantenimiento de la pista de aterrizaje”.

Sebastián Lizarzaburu compartió sus dudas con los usuarios de Instagram y comentó que podrían esperar varias horas en el aeropuerto de Miami hasta poder abordar el avión.

“Obviamente esto no me lo creo porque, seamos sinceros, o sea, pista de aterrizaje que dicen que cuatro horas demora y nosotros tenemos un vuelo de cinco horas, así que no tendría por qué afectarnos, sin embargo lo han cerrado”, expresó la pareja de Andrea San Martín.

Fotos y videos: Instagram Sebastián Lizarzaburu

