La influencer Andrea San Martín está nuevamente en el ojo de la tormenta por el conflicto que lleva con el padre de su hija, Juan Víctor Sánchez.

Esta vez, Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, recordó unos videos publicados por la ‘ojiverde’ donde cuenta el trato que su madre le daba, que sería la misma forma en la que trata a sus dos hijas.

“Pero antes recordamos cómo la trató su propia madre. Con vómito y todo te amenazaba tu mamita”, escribió la madre de Juan Víctor Sánchez. “Te trataron horrible y la forma de tratar la aplicaste con la bebé”, agregó.

En efecto, en el video, Andrea San Martín cuenta que su mamá la hacía comer incluso si vomitaba: “vomítalo porque te lo vas a volver a tragar, así que cómetelo, tómatelo rápido, apúrate, apúrate’. Entonces yo así, medio traumada porque decía literal mi mamá va a hacer que me lo vuelva a tomar, con vómito y todo”.

“Me da risa que ahora, cuando las niñas se ponen engreídas en su casa y no quieren comer, y dicen ‘pero yo no quiero, mami’, y mi mamá dice ‘ya no importa, han comido bastante’”, afirma Andrea San Martín en un video publicado por ella misma, pero hace varios meses.

