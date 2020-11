Andrea San Martín sorprendió a propios y extraños al mostrar su figura pocas semanas después de someterse a una liposucción.

La “ojiverde” dejó en shock a sus seguidores pues esta vez lució irreconocible: no solo con una cintura más angosta sino que ahora tiene un “totó” más llamativo.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, Andrea San Martín explicó este cambio en su figura no responde a la operación sino a una faja que debe utilizar en su recuperación.

“Hoy día tuve que cambiar de faja porque la otra me quedaba un poquito suelta, esta es como de alta compresión”, contó la “ojiverde”.

“Eso no es lo que importa, si no tienes p*** tienes que comprar esa faja, se nota que son colombianas”, dijo Andrea San Martín entre risas.

Ella aseguró que no quedará de esta forma: “Obviamente no es mi p***. No tiene acolchado nada, solamente que te levanta”.

Andrea San Martín muestra su figura - diario ojo

