Fuertes declaraciones. Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, no se calló nada y arremetió contra Andrea San Martín, quien reveló en el programa de Magaly Medina que el padre de su menor hija no le pasa pensión debido a que “le manda S/ 2 mil soles a su abuelo”.

Frente a ello, la madre del extripulante de cabina le consultó a sus seguidores cómo afrontarían una situación así, como nietos de una persona adulta mayor que no tiene los medios suficientes para mantenerse.

“Esta encuesta fue una forma de saber que tan empáticos somos con los abuelitos. Muy aparte si hay obligación o no, me he sentido muy desilusionada de ese 16% que marcaron que se las arregle solo”, comenzó escribiendo mediante sus historias de Instagram.

“Algún día, los padres o abuelitos de ese 16% llegarán a los 86 años, quizás sin ingresos y tal vez con alguna discapacidad, pues ya saben lo que les espera, que se las arreglen solos les dirán”, agregó.

Por otra parte, Alicia Díaz no dudó en enviarle su ‘chiquita’ a la influencer ‘ojiverde’, dejando entrever que sus acciones estarían siendo completamente egoístas.

“A ese 84% aplaudo que tengan ese gran corazón, continúen así porque el egoísmo nos encoge el alma y nos baja la vibra. Papachale se los agradece y nosotros mucho más, pero no importa porque nunca estarás desamparado”, finalizó diciendo.

