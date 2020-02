Andrea San Martín reveló que subió 10 kilos en dos meses al sufrir de “estrés”. En su cuenta de Instagram, la ojiverde mostró su figura.

“Me voy a tomar el atrevimiento de contarles que me he subido 10 kilos en total. Sin embargo, las terapias que me estoy haciendo han hecho que no se me noten tanto en la barriga", comentó.

Según Andrea, se estuvo realizando tratamientos para que no se note que subió de peso: "De lo que estaba sí me engordado y mis pantalones no me suben porque me engorda a mí un montón la parte de las piernas y la parte del deriere y los brazos me crecen mucho. Pero como estuve haciéndome las terapias, la barriga no me ha subido como debería, se ha mantenido”.

Asimismo, la ex chica reality aclaró que no tiene tiroides, pero sí sufrió de estrés en las últimas semanas. “No se preocupen porque no tengo tiroides ni nada pero sí he estado con un nivel de estrés brutal y comí demasiado en 2 meses”, contó Andrea San Martín.

Andrea San Martín subió 10 kilos - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Milena Zárate comenta sobre Jefferson Farfán - diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR