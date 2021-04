La influencer Andrea San Martín mostró su preocupación ante una posible victoria del candidato de Perú Libre Pedro Castillo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021.

A través de Instagram, la influencer dijo no creer en el discurso de Pedro Castillo de “ayuda” a los más pobres del país: “Estas son las razones por las que no me compro el mensaje de ayuda, porque si supiera que de verdad van a hacer por la gente que le está entregando la confianza y realmente los necesitan... Sería otra la historia pero no soporto la burla hacia ellos”.

Andrea San Martín también indicó que algunos políticos usan las necesidades de la gente solo para tener cargos: “Usando sus necesidades para llegar al poder para luego apropiarse de todo (aunque no sería el primero). Algunos podrán irse del país pero justamente aquellos que hacen un llamado de alerta no les quedará de otra que vivir supeditados a un gobierno que para ese entonces los habrá usado. Porque si Maduro es un referente no puedo ni dudar que eso es lo que va a pasar”.

En ese sentido, Andrea San Martín sorprendió al recordar la entrevista que el periodista Jorge Ramos hizo a Hugo Chávez en el año 1998, donde juró que sí iba a dejar el poder, aunque después no lo hizo: “Sí, (Hugo Chávez) bastante entregó el puesto (de presidente)... Ojo que Castillo ya habló sobre el “corto tiempo que son 5 años””, señaló..

La ‘ojiverde’ indicó que es un peligro que Pedro Castillo pueda quedarse más años en el poder; asimismo, Andrea San Martín afirmó que, en su opinión, si este candidato es elegido, los peruanos le estarían regalando el país.

“El video es más largo pero me quería centrar en la posibilidad inmensa que hay que el señor Castillo se apodere para siempre. Corrupción... con cualquiera de los dos candidatos a segunda vuelta probablemente pero al menos podrían ser juzgados como otros y posteriormente presos y tendríamos la oportunidad de volver a elegir y por eso, para mí, votar por Castillo es regalarle el país”.

Aquí puedes ver la entrevista completa a Hugo Chávez en 1998

Fotos y video: GEC | Instagram Andrea San Martín

