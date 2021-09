La influencer Andrea San Martín se refirió a la posibilidad de comprometerse en matrimonio con su pareja, Sebastián Lizarzaburu.

“Andre, hablaron del compromiso y boda con Sebas?”, le preguntó un seguidor de Instagram a la ‘ojiverde’. Ella dio una respuesta contundente:

“Hay dos cosas que están claras: 1. La decisión de estar juntos. El día que decidimos retomar la relación fue a sabiendas que era un compromiso de corazón”.

“2. No pienso pedirle que me pida, me parece de locos eso... sabe a quién tiene al lado y no se va a arriesgar a que otro lo haga. “Tiempo al tiempo”, escribió Andrea San Martín.

Asimismo, la influencer contó cómo se organiza para pasar tiempo junto a su pareja: “Comprensión y trabajo en equipo. Cuando tienes decidido que quieres formar una familia con alguien, empiezan a trabajar para eso de manera conjunta”.

“Sabemos que al final del día nos apachurramos y siendo sinceros, pasamos más tiempo que otras parejas juntos porque nuestros trabajos son casi todos independientes. Por último, dos veces al mes nos tiramos a la cama solos mínimo 24 horas exclusivas para los dos y fines de semana son sí o sí de familia”, concluyó.

