La empresaria Andrea San Martín se pronunció sobre sus exparejas, padres de sus dos menores hijas, Maia y Lara. A través de una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, la modelo respondió acerca de si le molesta que la juzguen por tener dos hijas de diferentes padres.

"¿Alguna vez te dolió que la gente hable por el hecho de que sus papás son distintos?, fue la pregunta de una usuaria. La ‘ojiverde’ dio una contundente respuesta:

“Para nada, nunca. A mí no me suelen afectar los comentarios de la sociedad machista, he luchado con eso desde que nací”, dijo San Martín. Luego añadió: “solo me da pena la cultura tan machista del país y me encantaría irme de esta vida viendo que esto cambió”.

En otro momento habló de los temas legales que eventualmente podría tener con Juan Víctor y Sebastián Lizarzaburu, quienes ahora están al cuidado de sus respectivas hijas debido a la cuarentena en Perú.

Andrea San Martín- diario OJO