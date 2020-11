Andrea San Martín reveló que está pasando por una etapa de estrés muy fuerte y se encuentra preocupada.

En su cuenta de Instagram, la “ojiverde” respondió a sus seguidores luego de desaparecer por varios días de la red social.

“¿Por qué he desaparecido tanto de las redes sociales, por qué ya no grabo tanto como antes? Y es que en realidad ahorita estoy con bastante estrés, con bastantes cosas encima”, señaló Andrea San Martín.

La influencer contó a sus fans que en estos días no ha podido trabajar como debería y eso le preocupa, pues sus dos hijas dependen de ella:

"Estoy un poquito estancada, no he podido trabajar como debería, estoy con una carga encima porque lógico, todo el mundo sabe que mi casa depende de mi trabajo”, explicó.

“A mí me pasa mucho que cuando todo está desordenado, cuando no puedo hacer las cosas, me da ganas de presionar un botón y resetear o de mandar todo al diablo y decir que empiece otro día. Quiero empezar de cero, me estreso”, agregó.

