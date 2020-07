Andrea San Martín sorprendió a propios y extraños al revelar que volvió a tomar pastillas anticonceptivas para evitar un tercer embarazo accidental.

“Recién hace como tres días empecé a tomar después de muchos años porque yo tomaba (...) cuando salí embarazada de Maia, pero desde ese entonces no volví a tomar”, comentó en sus historias de Instagram.

Según la “ojiverde”, tras empezar a cuidarse nuevamente, ha sentido náuseas. Sin embargo, aclaró no estar embarazada.

“Y no, no estoy embarazada porque tampoco salgo con nadie ni nada de nada... antes que empiecen a especular”, escribió.

Andrea San Martín aseguró que por el momento no tiene pareja: “Creo que ha sido una buena opción porque no tengo a nadie, no tengo ‘flaco', no tengo a nadie. Entonces puedo darme el luego de ir tanteando qué método anticonceptivo va a ser con el que me voy a quedar porque de repente en un mes me doy cuenta que las pastillas ya a mi edad y después de tener dos hijas, no me hacen tan bien”.

Andrea San Martín cuenta que volvió a tomar anticonceptivos - diario ojo

