La influencer Andrea San Martín contó que tuvo que aislarse en una habitación en su casa tras caer enferma. Asimismo, dejó de ir al programa “La banda del chino”.

La ‘ojiverde’ reapareció en sus redes sociales y contó que tras su debut como conductora de “La banda del chino”, llegó a su casa e inmediatamente se sintió enferma, aunque aclaró que no tiene COVID-19.

“No me bañé desde el día que fui al canal y que me despedí de ustedes. Me metí a la cama y ni me paré para bañarme. Estuve en mi cuarto encerrada recuperándome y también tomando distancia de Sebastián y de Maia”, explicó.

“No porque vaya a tener COVID, porque eso está descartado, pero igual no olvidemos que todos los temas virales, de resfríos o lo que sea, igual te contagian de la misma manera y yo no quería que ella agarre esta gripe tan fuerte”, señaló.

Según Andrea San Martín, Sebastián Lizarzaburu fue el encargado de llevarle la comida y las medicinas a su cuarto. “Ayer fue el día más fuerte... no podía abrir los ojos del dolor de cabeza, de hecho dormí sola”, escribió.

“Me dijeron que era un tema bacteriano (...) y por eso estaba fuerte, se estaba complicando, generalizando, me han dado cierta cantidad de pastillas”, agregó.

Afortunadamente, Andrea San Martín contó que ya se está recuperando: “Hoy día ya me paré, me moví del cuarto, he abierto todas las ventanas (...) claramente no pude ir a trabajar, todavía escucho con los oídos medios tapados”.

Fuente: Instagram Andrea San Martín

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez casi se cae

Por hacer pataleta. https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR