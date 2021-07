La influencer Andrea San Martín se mostró muy emocionada por su debut en la conducción de “La banda del chino”. A través de Instagram, la ‘ojiverde’ compartió detalles de su preparación.

La pareja de Sebastián Lizarzaburu contó que se emocionó tanto con el anuncio que " La banda del chino” hizo el último lunes, que no pudo conciliar el sueño.

“Estoy en modo automático porque ayer, como me conecté en la tele, en la llamada que me hicieron, me emocioné, me quedé despierta y fue, la San Martín no durmió más”, reveló Andrea.

Por esta razón, Andrea San Martín durmió pocas horas y se encontraba agotada antes de ser presentada como conductora de “La banda del chino”.

“Hasta las 4 de la mañana yo seguía rezándole a todos los santos para que me manden el sueño y no me dormí, entonces habré dormido un par de horas, por ende en este momento estoy en modo automático y no puedo creer que me voy a ir de corrido hasta la 1 de la mañana”, explicó.

La influencer también compartió el look que eligió para su ingreso al programa. Andrea San Martín impactó con un espectacular maquillaje pocos minutos antes de su debut.

Fuente: Instagram Andrea San Martín

TE PUEDE INTERESAR