La chica reality mexicana Brenda Zambrano, novia de Guty Carrera, reveló que decidió retirarse los implantes de seno tras vivir un calvario y sufrir una serie de “síntomas” desde que se operó.

Días atrás, Brenda Zambrano sorprendió a sus 5 millones de seguidores al anunciar que este lunes sería operada para retirar los implantes mamarios: “Si ustedes están sintiendo algo similar por favor infórmense bien investiguen NO SABEN LO MAL QUE LO HE PASADO”.

En el video, en el que Brenda Zambrano no pudo evitar romper en llanto, contó que sufrió de “depresión, no querer salir de casa, acostada todo el tiempo”, “complicaciones al hablar”, “cansancio muscular”, “retención de líquidos y olvidar cosas”.

La modelo relaciona todos estos síntomas a los implantes mamarios; por esta razón, aconsejó investigar antes de operarse: “De ser la chica que tenía las boobs enormes pase a ser la chica enferma con unos senos pequeños que me están dañando , ahora volveré a tener unas boobs sin implantes y mucho más pequeñas Y me aceptaré tal y como quede no le volveré a modificar mi cuerpo , estaré en las manos de un excelente médico en Cdmx”.

Tras la cirugía, la novia de Guty Carrera contó que uno de los implantes estaba roto:

“Le dije adiós a mis implantes, gracias a Dios estoy bien y súper feliz de ya estar libre de esto , tuve un busto súper bonito que lo disfruté al máximo cuando me operé la primera vez, cuándo me hice la reducción de busto nunca imaginé todo el daño que me estaba causando como pueden notar el que está limpio está ROTO, no saben lo liberada que me siento quede con mis senos pequeños y así me voy amar no necesito unos senos grandes para sentirme sexy, bonita o segura”.

