El periodista Samuel Suárez volvió a criticar duramente a Jazmín Pinedo y aprovechó en llenar de elogios a la cantante Yahaira Plasencia.

Y es que el popular ‘Samu’ aseguró que la ‘reina del totó' siempre ha “respetado el trabajo de la prensa”: “A Yahaira le he dicho varias cosas a lo largo de toda mi carrera, incluida reportero y todo, y hasta el día de hoy Yahaira ha demostrado que respeta el trabajo de la prensa”.

“Muchas veces apuesto que Yahaira se habrá molestado, no le habrá gustado alguna cosa que dije, a lo mejor yo no he estado bien en opinar alguna cosa, a lo mejor me equivoqué, pero sin embargo siempre ha respetado, prueba de eso es que sigue a Instarándula”.

En ese sentido, Samuel Suárez comparó la actitud amistosa que Yahaira Plasencia tiene con él con las reacciones más frías que recibió de parte de Alejandra Baigorria y Jazmín Pinedo.

“Sin embargo hay personas como Alejandra Baigorria y como Jazmín Pinedo que no respetan el trabajo de la prensa. A Baigorria le dije intensa, a Jazmín Pinedo le dije que creía que era una mala amiga: bloqueado el hombre, es más, renegando”.

De acuerdo al periodista, Jazmín Pinedo se habría molestado porque no habló bien de ella: “A Jazmín nunca le falté el respeto -pueden escuchar el archivo- no hay ni un insulto, no hay nada, simplemente dije algo que no le gustó y como no le estaba lanzando flores, se enoja, por eso esa era mi forma de decir bien Yahaira, tú sí respetas el trabajo de la prensa”.

Instagram - Samuel Suárez sobre Yahaira Plasencia - diario OJO

Fuente: Instarándula

