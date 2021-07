La actriz Mayra Couto vuelve a generar controversia en redes sociales sobre el correcto uso de lenguaje. La feminista le hizo un curioso pedido la Real Academia Española (RAE).

La recordada ‘Grace’ de Al Fondo Hay Sitio indicó que le gustaría que la Academia cambié la palabra ‘libertad’ por ‘libertá' porque considera que la feminización es una cuestión política.

“A mí, sí me gustaría que la RAE cambie “libertad” por “libertá” pero no “munda” por “mundo”. Ya entiendes el punto? La feminización es una cuestión política. No te quedes en “pensar” y repiensa”, escribió en su cuenta de Twitter.

A mí, sí me gustaría que la RAE cambie “libertad” por “libertá” pero no “munda” por “mundo”.

Ya entiendes el punto?

La feminización es una cuestión política. No te quedes en “pensar” y repiensa. — Mayra Couto 📽🎞🎥🎭 (@coutomayra) July 26, 2021

Varios usuarios aprovecharon su controversial mensaje para arremeter contra la también activista y los comentarios no fueron nada amables.

“Estimada si quieres realmente hacer un cambio en favor del feminismo, apoya por mejores oportunidades en educación y trabajo, apoya el derecho al aborto, a la población lgtb, en justicia para las victimas de violencia, no en cambiar el «el» por «la». Acciones mamita, acciones!”, comentó un usuario.

“Anda enferma qué carajo tendrá que ver la lengua castellana de la estupidez de gente como tú… Si deseas hablar así habla inventa tus tonterías para tus seguidores y no que el resto del mundo tenga que aprender tus babosadas”, escribió otro internauta.

“El choque automovilístico en Al fondo hay sitio le afectó el cerebro, no solo le hizo perder la memoria”, fue otro duro cuestionamiento a Mayra.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO