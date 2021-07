Romina Gachoy habló luego de que Angie Jibaja alertara a las autoridades que Jean Paul Santa María quiere llevarse a sus hijos a Uruguay. En ese sentido, indicó que no necesitan autorización de ella para movilizarse con los pequeños a otro país.

Romina Gachoy acotó que deben velar por el bien de todos los pequeños y hasta remarcó que Angie Jibaja no les aporta nada económicamente para los pequeño, desde que ellos lo tienen en su poder.

“Hoy por hoy no dependemos de lo que ella diga o haga. Tenemos que velar por el bienestar y futuro de nuestros hijos. Si ella no nos apoya ni siquiera en esto (...) qué pena por ella, pero nosotros tenemos que avanzar”, señaló.

Incluso reveló que en un primer momento, Angie Jibaja les apoyó con el viaje y ahora cambia de opinión.

“Jean Paul no necesita su permiso. Además, ella no se entera recién de esto, hace meses hablamos del viaje y nos dijo que contábamos con ella, pero cada cierto tiempo cambia de opinión y no podemos depender de su inestabilidad”, agregó Gachoy a Trome.

“Él puede viajar siempre que quiera con el permiso del juez, ya lo hemos hecho. Ella vive hablando de lo que Jean Paul le debe, pero nunca habla de todo el dinero que él sí le pasó y tampoco habla de que ella no les da ni un sol a sus hijos desde hace tres años desde que está con nosotros. Debería darle vergüenza”, añadió.

Ya hace unos días, Romina Gachoy contó que los hijos de Angie Jibaja ven a su mamá decepcionados y hasta no habrían querido reunirse con ella.

